Es cierto que, en la mayoría de los casos, solo se hacen públicos los videos de persecuciones que terminan con los malhechores detenidos. Pero no es menos cierto que cada vez son más los partes policiales consignando que el sistema de videovigilancia permitió la captura de delincuentes que pretendía escapar después de cometer un delito.

Los delincuentes también parecen ser conscientes de esta situación, ya que, una vez que comienzan las persecuciones, las maniobras de evasión son tan osadas que suelen salir mal. Y entonces son cada vez más los videos del 911 que muestran una persecución que termina en colisión de los escapistas.

Para muestra, un botón: el episodio ocurrido en barrio Remedios de Escalada, en la madrugada del jueves, ilustrado por el video que acompaña este artículo.

Todo comenzó en la intersección de las avenidas Rancagua y Leandro N. Alem, cuando un control preventivo de la policía intentó detener a un Fiat Palio en el que se conducían dos hombres y una mujer.

Sin siquiera intentar detenerse, el Palio comenzó un alocado escape que finalizó en avenida Juan B. Justo al 6600, cuando el rodado impactó contra un semáforo. Con los móviles policiales muy cerca, los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos.

Allí se confirmó que el automóvil tenía una solicitud de la Justicia, es decir, que era robado o tenía el requerimiento por alguna situación ilícita. Y también pudo verificarse que uno de los detenidos registraba antecedentes penales.

Los aprehendidos y el auto fueron puestos a disposición de la justicia.