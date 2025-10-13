La Policía de Córdoba abrió este lunes la convocatoria para inscribirse a la Escuela de Oficiales "Libertador General Don José de San Martín" y sus nuevos anexos, ubicados en Villa María y Deán Funes.

Será posible anotarse al Ciclo Lectivo 2026 hasta el domingo 16 de noviembre. El llamado es abierto al público en general, bajo los siguientes requisitos:

  • Ser argentino nativo o por opción.
  • Tener entre 18 y 25 años de edad al 30 de junio de 2026.
  • Poseer estudios secundarios completos.
  • No registrar antecedentes penales, ni contravencionales.
  • Obtener un informe socioambiental favorable.
  • Completar el formulario de inscripción, con carácter de declaración jurada.
Policía de Córdoba on Instagram: "🎓 ¡𝗦𝘂𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗱𝗲 𝗖ó𝗿𝗱𝗼𝗯𝗮!

Además, de acuerdo a la página web de la Policía, para mujeres es necesario tener una relación normal de talla y peso, con una estatura sin calzado de entre 1,56 m y 1,80 m. En tanto, para hombres, la estatura debe rondar entre 1,65 m y 1,95 m.

El examen de ingreso se habilitará de forma online el día martes 18 de noviembre, de acuerdo con el cronograma que se publicará a posterior.