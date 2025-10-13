La Policía de Córdoba abrió este lunes la convocatoria para inscribirse a la Escuela de Oficiales "Libertador General Don José de San Martín" y sus nuevos anexos, ubicados en Villa María y Deán Funes.

Será posible anotarse al Ciclo Lectivo 2026 hasta el domingo 16 de noviembre. El llamado es abierto al público en general, bajo los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener entre 18 y 25 años de edad al 30 de junio de 2026.

Poseer estudios secundarios completos.

No registrar antecedentes penales, ni contravencionales.

Obtener un informe socioambiental favorable.

Completar el formulario de inscripción, con carácter de declaración jurada.

Además, de acuerdo a la página web de la Policía, para mujeres es necesario tener una relación normal de talla y peso, con una estatura sin calzado de entre 1,56 m y 1,80 m. En tanto, para hombres , la estatura debe rondar entre 1,65 m y 1,95 m.

El examen de ingreso se habilitará de forma online el día martes 18 de noviembre, de acuerdo con el cronograma que se publicará a posterior.