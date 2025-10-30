Hasta el 21 de noviembre de 2025 están oficialmente abiertas las inscripciones para participar de "Sed de Algarroba", el concurso que impulsa la creación de bebidas artesanales innovadoras con algarroba como ingrediente principal. La iniciativa, organizada por Slow Food Calamuchita y la Asociación Civil Foro de Los Ríos, cuenta con el apoyo de Slow Food Internacional a través de los fondos recaudados durante la Semana Negroni. 

El concurso está dirigido a productores, elaboradores y emprendedores del Valle de Calamuchita y otros valles turísticos de Córdoba, quienes podrán presentar bebidas fermentadas, destiladas o no alcohólicas que destaquen el uso de la algarroba. Un jurado especializado evaluará las propuestas en función de su creatividad, calidad organoléptica y alineamiento con los principios de sostenibilidad y tradición local. 

"Estamos entusiasmados de lanzar esta convocatoria, que busca posicionar a la algarroba como un ingrediente versátil y de valor para la gastronomía regional", señalaron los organizadores. Los participantes pueden acceder a las bases y condiciones completas, así como al formulario de inscripción, a través del enlace https://forms.gle/8tetiirbsecW9KRV9

