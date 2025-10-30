Abrieron las inscripciones para “Sed de Algarroba”, el concurso que revoluciona las bebidas artesanales
De inscripción gratuita, este concurso está organizado por Slow Food Calamuchita y la Asociación Civil Foro de Los Ríos. Se busca promover el consumo de algarroba americana, mediante el desarrollo de una bebida innovadora, fortaleciendo la economía local, impulsando el turismo gastronómico regional, poniendo en valor los alimentos del bosque nativo de Córdoba.
Hasta el 21 de noviembre de 2025 están oficialmente abiertas las inscripciones para participar de "Sed de Algarroba", el concurso que impulsa la creación de bebidas artesanales innovadoras con algarroba como ingrediente principal. La iniciativa, organizada por Slow Food Calamuchita y la Asociación Civil Foro de Los Ríos, cuenta con el apoyo de Slow Food Internacional a través de los fondos recaudados durante la Semana Negroni.
El concurso está dirigido a productores, elaboradores y emprendedores del Valle de Calamuchita y otros valles turísticos de Córdoba, quienes podrán presentar bebidas fermentadas, destiladas o no alcohólicas que destaquen el uso de la algarroba. Un jurado especializado evaluará las propuestas en función de su creatividad, calidad organoléptica y alineamiento con los principios de sostenibilidad y tradición local.
"Estamos entusiasmados de lanzar esta convocatoria, que busca posicionar a la algarroba como un ingrediente versátil y de valor para la gastronomía regional", señalaron los organizadores. Los participantes pueden acceder a las bases y condiciones completas, así como al formulario de inscripción, a través del enlace https://forms.gle/8tetiirbsecW9KRV9