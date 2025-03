El cierre del tercer trimestre del año le abre paso a abril. Y el esquema de feriados toma mayor fuerza a nivel nacional.

Fundamentalmente, porque este miércoles es el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, por la jornada en la que la dictadura militar que comandaba al país decidió el inicio del conflicto con Inglaterra.

Jornada inamovible, la conmemoración corta en dos la semana tradicional de actividades oficiales.

A su vez, en el presente abril tiene lugar la demorada Semana Santa.

El día 17 tiene lugar el Jueves Santo, declarado como “Asueto administrativo” en Argentina. Por eso se corta la actividad educativa y pública.

Camino a la Pascua de Resurrección católica, el Viernes Santo se cumple como jornada “de descanso”.

Los feriados que quedan

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.