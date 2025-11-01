Pasado el mediodía del sábado una abundante tormenta de lluvia y granizo sorprendió a los vecinos de Tanti, luego de que durante la mañana se registraran algunos chaparrones aislados en distintos sectores de la provincia.

Tal cual ocurrió en octubre, la inestabilidad climática sigue siendo la principal característica en el inicio del mes de noviembre.

El fenómeno también se registró en el Camino de las Altas Cumbres, en Carlos Paz y en Estancia Vieja, tal como lo reflejaron distintos posteos de usuuarios en sus redes sociales.

Por su parte, un informe del Observatorio Hidro-meteórologico de la Provincia prevé la llegada de “fuertes vientos provenientes de la zona sur” entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

Ese pronóstico anticipa también precipitaciones de intensidades variables, que podrían ser fuertes de manera localizada, tal como ya ocurrió en la zona de Tanti.

El fenómeno se dará entre las 15:00 del sábado y las 02:00 del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico prevé hasta un 70 por ciento de probabilidades de lluvias para Córdoba, las que podrían darse mayormente en zonas serranas y el Camino de las Altas Cumbres, tal como lo informó la Policía de la Provincia.

Para este sábado la máxima prevista podría alcanzar los 25 grados y para el domingo hasta los 30 grados, aunque ya con menos chances de precipitaciones.

En cuanto a la primera semana de noviembre las posibilidades de lluvias irán en aumento al tiempo que las temperaturas máximas previstas disminuirán un poco y se ubicarían entre los 20 y los 25 grados.