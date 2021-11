Tras conocerse en las últimas horas detalles de un nuevo caso de violencia institucional en Córdoba que involucra a efectivo de la Policía provincial, este viernes habló una de las víctimas del hecho y dio detalles de los ocurrido en la madrugada del viernes pasado en el barrio de Nueva Córdoba.

Según denunció una pareja de adolescentes de 18 y 20 años, mientras transitaban por la calle en una moto fueron confundidos por agentes de policía con presuntos ladrones y al detenerlos en la calle les propinaron una feroz golpiza.

“Ahora estoy bien, aunque hoy tengo que ir al dentista porque por los golpes me faltan dos dientes y tengo todo el lado izquierdo de la dentadura flojo”, comenzó relatando Lara Acuña, la joven de 18 años que recibió golpes hasta quedar inconsciente que perdió dientes y a la que debieron suturarle la boca.

“Veníamos paseando y ellos se abusaron con nosotros sin ningún motivo, aunque ahora inventan cosas lo cierto es que nos confundieron con ladrones, pero nosotros no hicimos nada y nos golpearon directamente. Dijeron que había una moto negra que estaba robando en la zona y como la de mi novio es azul nos pararon a nosotros”, continuó relatando la víctima en diálogo con el programa “Entre Nosotros Rebeca” de Radio Universidad

La joven explicó que mientras paseaba con su novio en la moto, después de haber ido a comer juntos, fueron detenidos por una patrulla policial que comenzó a agredir a su novio y que cuando ella intentó filmarlos con su teléfono celular, fue brutalmente golpeada.

“Nos pararon y le dijeron a mi novio ´sacate el casco negro de mierda´ y a mí me dijeron ´correte pendeja´, ahí es cuando yo les pedía que no lo maltraten a mi novio e intenté filmarlos. Quería filmar el nombre de uno de los policías y no lo tenía pegado en el uniforme y en ese momento es cuando me corre la mano y me pegó un culatazo con el arma con el que me arrancó los dientes”, continuó el relato de la joven.

Al ser consultada sobre las versiones que circularon respecto de que los agresores podrían no ser policías, Lara fue contundente y ratificó que la agresión fue casi inmediata sin mediar palabras: “Nos bajaron de la moto sin decirnos nada y nos llevaron a un rincón y me empezaron a pegar, estaban con los uniformes y en los móviles policiales, eran policías”, aseguró.

“Para mí esto fue literalmente como el caso de (Valentino) Blas Correas, me pegaron sin motivos, no sé por qué fue, les pintó hacerme eso sin ninguna causa. Si no me llevaba una ambulancia rápido yo me moría en el lugar porque me estaba ahogando con mi propia sangre y me seguían arrastrando y pegando. Incluso si hubieramos estado robando no tienen derecho a hacer eso”, dijo la víctima.

La joven relató además que tras la golpiza la dejaron tirada en el lugar hasta que finalmente fue socorrida por una ambulancia que la trasladó al Hospital de Urgencias.

“Yo quedé semi-inconciente en los brazos de mi novio y sólo alcance a escuchar que decían que se habían confundido, después de eso me quedé inconciente y me desperté en el hospital”, dijo Lara.

Y amplió: “Me dejaron tirada, ni me acompañaron ni le avisaron a mi mamá, estuve hasta el mediodía sin poder ver a nadie. A mi novio le pegaron en las costillas y en la cabeza, pero sobre todo me pegaron a mí porque yo los quería filmar.

Por otra parte, la joven denunció además que cuando yo saco el teléfono se le cayeron unos $2.500 en efectivo y que uno de los policías me los robó y que también se llevaron su casco que quedó dañado por los golpes. Además, dijo que las enfermeras del Hospital de Urgencias también la maltrataron y la trataron de “alcohólica” y “pendeja drogadicta”.

Testigos

Acuña contó además que fue acompañada por su familia para hacer la denuncia y que en ese momento ningún policía los acompañó ni los ayudo; “no me ofrecieron ni un vaso de agua cuando fuimos a hacer la denuncia en el tribunal de Conducta Policial”, dijo la joven.

Respecto de la denuncia, Acuña explicó que ya se pidieron las filmaciones de los móviles policiales y de las casas y comercios de la zona y pidió que quienes vieron el hecho se acerquen para aportar testimonios.

Ver: Caso de Abuso Policial: el Tribunal de Conducta pidió los registros de cámaras al 911

“Necesitamos que por favor si alguien vio algo que aparezca, necesitamos testigos para que puedan aportar. Había mucha gente gritando que nos suelten, seguro muchos vieron lo que pasó”, aseguró Lara.

Investigación en curso

El caso está siendo investigado por el fiscal Rubén Caro y también intervendrá el Tribunal de Conducta policial. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas en la causa.