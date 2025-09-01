ATE montó un acampe frente a Tribunales II para reclamar la liberación de Federico Giuliani, secretario general de la seccional provincial, detenido el pasado jueves. La protesta incluye un paro nacional de 24 horas previsto para este martes, que también incluirá movilizaciones en todo el país.

Giuliani fue acusado de resistencia a la autoridad, lesiones leves y amenazas durante una manifestación frente a una dependencia municipal en pleno centro de la ciudad. En aquel operativo también fueron detenidos otros dirigentes y trabajadores de prensa, que ya recuperaron la libertad. Él es el único que sigue detenido.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, cuestionó el accionar judicial y adelantó que pedirá sanciones contra quienes intervinieron en la causa. “Estamos frente a una situación de extrema gravedad institucional”, advirtió.

El operativo en Tribunales II sumó un abrazo simbólico y una olla popular.

Delegaciones sindicales de distintos puntos del país, incluyendo Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, Mendoza y San Luis, confirmaron su presencia para acompañar el reclamo.

Un comunicado publicado por ATE refleja la postura de los ministerios de seguridad: “El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, justificó la violencia del accionar policial, desmedida y desproporcionada, lo que da cuenta de la sintonía que mantiene con las políticas represivas que impone el gobierno de Milei en el orden nacional, aplicada despiadadamente por la ministra Patricia Bullrich”.

Según remarcaron desde ATE, la detención de Giuliani representa un “ensañamiento” contra su figura y forma parte de lo que consideran una estrategia de criminalización de la protesta social en la provincia.