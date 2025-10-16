El desafortunado hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Santa Fe al 1400, de la localidad de General Cabrera.

Según las primeras informaciones, por causas que se investigan, el ascensor particular sufrió un desperfecto mecánico y cayó con los ocupantes en su interior.

Ambos trasladados inicialmente al hospital local con lesiones en miembros inferiores.

Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fueron derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto, donde profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la mujer.

La Policía de Córdoba informó que se están investigando las causas que originaron el siniestro.