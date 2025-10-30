Este jueves tuvo lugar un accidente sobre la autopista 19, km. 214, entre las localidades de Arroyito y El Fuertecito.

A raíz del despiste de un auto, fallecieron un hombre de 56 y una mujer de 46 años, ambos de Misiones.

Las víctimas viajaban a bordo de un Citroën C4 Cactus que, por causas que aún se investigan, se despistó y terminó fuera de la calzada.

Además, hubo una lesionada: una mujer de 57 años, que fue trasladada al hospital local con politraumatismo de distinta consideración.