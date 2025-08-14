Un accidente vial ocurrió este jueves en cercanías de la calle Gral. Manuel Savio, camino a la Carbonada. Por causas que todavía se investigan, una minivan marca Kia terminó volcada sobre uno de sus laterales.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor habría quedado atrapado dentro del habitáculo, lo que motivó un fuerte operativo de rescate.

En el lugar trabajan efectivos de la Dirección de Bomberos, personal policial, móviles de emergencia y una ambulancia del sistema de emergencias del 107.

El tránsito está interrumpido parcialmente mientras se realizan las tareas para liberar al conductor y remover el vehículo. La Policía de Córdoba recomienda circular con precaución y tomar vías alternativas.

Noticia en desarrollo.