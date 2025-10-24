Un hombre habría perdido el control del rodado en el que se conducía por avenida Duarte Quirós al 2900, en el barrio Alto Alberdi, y terminó impactando contra un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

Personal policial y de tránsito se acercó al lugar, entre Espora y León Pinelo, y se dispuso un desvío del tránsito hacia la calle Caseros mientras se trabaja en la remoción de los vehículos y en la limpieza de la calzada.

No se informaron por el momento datos oficiales sobre el estado de salud del conductor ni sobre posibles lesionados, ni la intervención de los servicios de emergencia.