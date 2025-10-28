Un hombre terminó detenido por golpear y amenazar a un chofer de colectivo de la empres Coniferal, tras un choque que ocurrió en barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Durante la mañana de este martes, la policía intervino en un hecho ocurrido sobre calle Sucre al 300, donde un colectivo de la línea 68, de la empresa Coniferal, colisionó con un automóvil marca Jeep Renegade.

Según se constató en el lugar, tras el impacto el conductor del rodado menor descendió y comenzó a agredir físicamente y a amenazar al chofer del ómnibus, un hombre de 50 años.

De inmediato, los efectivos aprehendieron al agresor de 48 años, quien fue trasladado a sede policial, siendo puesto a disposición de la justicia.