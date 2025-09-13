Accidente en el Festival Aéreo de Bell Ville: cayó un avión y hay dos fallecidos

Este sábado por la tarde se registró un accidente en el Festival Aéreo en la ciudad de Bell Ville, organizado por el Aero Club y hay dos muertos, oriundos de Santa Fe, que tripulaban el avión.

El hecho se dio en la cabecera de la pista cuando la aeronave habría entrado pérdida durante la exhibición prendiéndose fuego.

El fiscal de instrucción de la ciudad, Nicolás Gambini, quedó a cargo de custodiar el lugar mientras se aguarda la llegada de la fiscal federal, ya que el aeroclub se encuentra bajo jurisdicción federal.

La Municipalidad acompañó la iniciativa por su gran importancia para el desarrollo turístico y de eventos en la ciudad.

se había anunciado paracaidismo en vivo, vuelos de bautismo (en avión y helicóptero), exposiciones y sorteos. También la participación de los acróbatas aéreos Dino Moline, Roger Campagnani y Sergio Marinhas.