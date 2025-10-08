rutas
Accidente en la autopista Córdoba–Rosario: una pareja resultó herida tras caer de una moto
Ocurrió a la altura de Río Segundo, cuando la motocicleta sufrió una falla en una de sus ruedas. Ambos ocupantes fueron trasladados a hospitales de Córdoba con contusiones.
Una pareja que circulaba en moto por la autopista Córdoba–Rosario resultó herida tras sufrir una caída, a la altura de Río Segundo.
Según los primeros datos, el vehículo habría presentado una avería en la rueda trasera, lo que provocó que el conductor perdiera el control y ambos cayeran sobre la calzada.
Fueron asistidos por médicos y dos unidades de emergencia, que los trasladaron a distintos hospitales de Córdoba. Aunque presentaban fuertes contusiones, se encontraban fuera de peligro según los primeros informes.
El tránsito permaneció reducido durante varios minutos, debido a que la motocicleta quedó sobre la carpeta asfáltica y los vehículos debieron circular por banquinas.