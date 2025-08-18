Un auto VW Senda se estrelló contra la pared de un local comercial en pleno centro de la localidad de Villa Allende.

El suceso sorprendió a la gente que circulaba por la zona pasadas las 16:00 en el comienzo de la semana laboral.

El parte de la Policía de Córdoba indicó que el conductor y el acompañante, quienes protagonizaron el accidente, sufrieron politraumatismos.

Ambos fueron trasladados por una ambulancia hasta el Hospital de La Calera para constatar sus estados de salud.

La principal sospecha sobre lo ocurrido en las Sierras Chicas es que el conductor habría perdido el control del vehículo, aunque se desconocen los pormenores.