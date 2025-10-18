Accidente fatal: un muerto tras un choque entre dos autos en Villa Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se vistió de luto este sábado por la mañana, luego de que un automovilista perdiera la vida tras ser embestido por otro vehículo a pocas cuadras del ingreso, según informó la Policía.

El fuerte choque se produjo sobre la avenida San Martín, en el cruce con Gobernador Alcorta.

Los dos vehículos participantes en el accidente eran Volkswagen Gol, uno de los cuales se dio vuelta sobre la zona peatonal que separa la avenida de la colectora.

Según relata Carlos Paz Vivo, con motivo del accidente tres personas debieron ser trasladadas al hospital Sayago con heridas de distinta consideración, y hasta que llegó la policía se vivieron momentos de tensión cuando los primeros testigos ocasionales debieron socorrer a las víctimas del accidente.

Los primeros indicios dan cuenta de que todo ocurrió cuando uno de los Volkswagen Gol que se dirigía en sentido Carlos Paz–Córdoba intentó tomar la calle Vélez Sarsfield. Allí, y mientras intentaba cruzar la vía, fue impactado por el otro Volkswagen Gol que ingresaba en sentido a Villa Carlos Paz.

El conductor del primer vehículo debió ser asistido en el lugar y luego trasladado al hospital municipal, donde finalmente se constató su deceso.