Un hombre de 38 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Córdoba. Ocurrió en la noche del domingo en la ruta nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 654, en cercanías de Pilar, departamento Río Segundo.

Según informaron fuentes policiales, al arribo de personal de seguridad y de un servicio de emergencias se constató el fallecimiento del conductor del automóvil Fiat Uno.

Por causas que se investigan, el rodado colisionó con dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban un hombre de 67 años y una mujer de 66 años; y una Ford Ecosport con cinco ocupantes, cuatro mayores y un menor.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del siniestro vial.