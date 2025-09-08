tragedia
Accidente fatal en Córdoba: un hombre murió tras chocar contra dos vehículos en Pilar
El conductor de un Fiat Uno colisionó contra una camioneta S10 y una Ecosport donde se trasladaban varias personas. Ocurrió en la Nº 9, a la altura del kilómetro 654.
Un hombre de 38 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Córdoba. Ocurrió en la noche del domingo en la ruta nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 654, en cercanías de Pilar, departamento Río Segundo.
Según informaron fuentes policiales, al arribo de personal de seguridad y de un servicio de emergencias se constató el fallecimiento del conductor del automóvil Fiat Uno.
Por causas que se investigan, el rodado colisionó con dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban un hombre de 67 años y una mujer de 66 años; y una Ford Ecosport con cinco ocupantes, cuatro mayores y un menor.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del siniestro vial.