Un hombre de 45 años falleció en la noche del lunes en un accidente de tránsito ocurrido en Juan José de Iramain al 3800, en el barrio Los Granados, en el oeste de la ciudad de Córdoba. La víctima conducía una motocicleta Honda Wave y, por causas que se tratan de establecer, colisionó con otra motocicleta Motomel SII 150 cc, manejada por otro hombre de mayor edad.

Desde la Policía de Córdoba informaron que un servicio de emergencias se constituyó en el lugar y constató el fallecimiento del conductor de la Honda Wave. El segundo involucrado sufrió traumatismos múltiples y fue trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.

Personal policial y peritos se encuentran en la escena realizando las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y las causas que originaron el siniestro.