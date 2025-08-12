En la tarde de este martes un servicio de emergencias arribó a la calles Agustín Rabello y Juan A. Gelly y Obes, barrio General Mosconi, donde fue encontrado sin vida un hombre de 45 años, producto de un accidente de tránsito.

La víctima circulaba en una moto Gilera, acompañado por una mujer de 32 años y un niño de 6, cuando, por causas que se tratan de establecer, habría perdido el control del rodado, chocando contra un árbol.

Los acompañantes, resultando lesionados, fueron trasladados al Hospital de Urgencias y al Hospital Infantil.