Accidente fatal en Córdoba: un muerto en ruta nacional 36

Durante la tarde de este domingo se produjo un accidente con consecuencias fatales en la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 649.

En el lugar, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, por causas que se tratan de establecer, perdió el control despistó y volcó.

Al llegar al sitio del siniestro, la policía constató que quien conducía el rodado falleció como consecuencia de las heridas recibidas mientras que otros ocupantes del rodado fueron trasladados al hospital de Alcira Gigena.

Se desconoce por ahora, está todo en materia de investigación, si antes de perder el control, la camioneta Toyota fue rosada por otro vehículo o sufrió algún desperfecto técnico que pudiera haber ocasionado el despiste.

La policía emitió un comunicado donde se recomienda circular con precaución en la zona donde ocurrió el siniestro donde si bien el vehículo quedó a la vera del camino, los peritos que trabajan en el lugar lo hacen varios metros hacia adentro y sobre la carpeta asfáltica.