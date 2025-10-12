En la noche del sábado, un accidente fatal se cobró la vida de una mujer en el barrio General Paz de Córdoba, luego de que fuera embestida por un vehículo conducido también por otra mujer mayor de edad.

El hecho mantuvo en vilo a ese sector de la ciudad, ya que se produjo en momentos de mucha actividad en la zona. Según el reporte policial, el trágico episodio ocurrió a las 21:15 en la intersección de la avenida 24 de Septiembre y Fray Mamerto Esquiú, cuando, por circunstancias que aún se investigan, un Fiat Cronos atropelló a una mujer que iba a pie y que terminó perdiendo la vida debajo del auto.

Por la gravedad del accidente debieron actuar efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y personal de Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes primero tuvieron que estabilizar el vehículo para, recién después, proceder a la extracción del cuerpo de la mujer que se encontraba debajo del rodado.

Personal del Servicio de Emergencias 107 constató el deceso de la damnificada.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.