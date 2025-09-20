sucesos
Accidente fatal en el interior de Córdoba: murieron todos los involucrados
Falleció la mujer que viajaba como acompañante en uno de los vehículos, luego de haber sido trasladada consciente al hospital local. Tres víctimas fatales. Sucedió en Tío Pujio.
En horas de la mañana de este sábado tuvo lugar un accidente entre dos vehículos en la ruta nacional 9, km 580, en cercanías a la localidad de Tío Pujio, dejando un saldo de tres víctimas fatales.
La colisión frontal se dio entre un Renault Clío, conducido por un hombre de 52 años, y un Renault 12 guiado por otro de 72. Ambos conductores murieron producto del choque.
En un primer reporte policial, personal médico informó que la mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el R12 había sido trasladada al Hospital Pasteur con lesiones de consideración. Finalmente murió en horas de la tarde.
La Policía de Córdoba informó que están en curso las investigaciones para conocer las circunstancias en que se produjo el hecho.