En horas de la mañana de este sábado tuvo lugar un accidente entre dos vehículos en la ruta nacional 9, km 580, en cercanías a la localidad de Tío Pujio, dejando un saldo de tres víctimas fatales.

La colisión frontal se dio entre un Renault Clío, conducido por un hombre de 52 años, y un Renault 12 guiado por otro de 72. Ambos conductores murieron producto del choque.

En un primer reporte policial, personal médico informó que la mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el R12 había sido trasladada al Hospital Pasteur con lesiones de consideración. Finalmente murió en horas de la tarde.

La Policía de Córdoba informó que están en curso las investigaciones para conocer las circunstancias en que se produjo el hecho.