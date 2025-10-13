Un auto Citroën terminó incrustado debajo de un camión de gran porte en la ruta 158, en el este de la provincia de Córdoba, y su conductor falleció tras el impacto.

El siniestro ocurrió en una zona cercana a las localidades de Las Mojarras y de Arroyo Algodón, según informó Villa María Vivo.

La fiscalía de instrucción de primer turno, que dirige a Silvia Maldonado, está a cargo de la investigación sobre lo ocurrido cerca de las dos de la tarde.

Personal de Bomberos Voluntarios de Villa María y de Arroyo Algodón realizó las tareas de extracción del auto tras la confirmación del fallecimiento.

Entre las medidas de prueba se espera el resultado de la autopsia sobre el cuerpo del hombre fallecido.