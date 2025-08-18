En horas de la noche de este domingo, sobre ruta 1V09 a la altura del kilómetro 504 (cruce con ruta 3, en cercanías de Bell Ville), tuvo lugar el fallecimiento de un joven de 25 años, quien conducía una motocicleta marca Honda Wave.

El motociclista fue embestido de frente por otro vehículo, una pick-up Ford Raptor.

Por el episodio también resultó lesionado el conductor de otra motocicleta (Motomel S2). Este último debió ser trasladado al hospital local para su asistencia (traumatismo de cráneo).

La Policía de Córdoba comunicó que se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.