Una mujer de 71 años murió este lunes en la ruta nacional N° 9 después del choque entre una camioneta Ford Ecosport y un camión con acoplado.

La víctima viajaba con otra mujer de 71 años y un hombre de 68, quienes resultaron heridos y fueron hospitalizados en un centro médico de Leones. Ambos presentaban lesiones de consideración en sus cuerpos.

El camión era conducido por un hombre de 53 años, quien no sufrió heridas por el siniestro vial.

Las circunstancias del choque todavía son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.