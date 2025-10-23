Un accidente fatal se registró en la mañana de este jueves en la Ruta 9 de Córdoba, mano a Rosario, a la altura de Manfredi, en el kilómetro 639. Un hombre, oriundo de Oncativo, murió en un choque múltiple.

Desde la Policía de Córdoba informaron que hubo tres autos involucrados: una Toyota Hilux, cuyo conductor fue trasladado al hospital zonal con politraumatismos; un Ford Ka donde se trasladaban tres ocupantes trasladados al hospital zonal con lesiones a establecer; y un utilitario donde viajaba la víctima fatal.

Al parecer los ocupantes que iban en el Ford Ka se trasladaban para ver el partido Belgrano vs Argentinos Juniors, en Rosario.