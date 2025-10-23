tragedia
Accidente fatal en la Ruta 9 de Córdoba: un muerto en choque múltiple
Ocurrió en la mañana de este jueves, a la altura de la localidad de Manfredi. Algunos de los heridos involucrados viajaban al partido de Belgrano, en Rosario.
Un accidente fatal se registró en la mañana de este jueves en la Ruta 9 de Córdoba, mano a Rosario, a la altura de Manfredi, en el kilómetro 639. Un hombre, oriundo de Oncativo, murió en un choque múltiple.
Desde la Policía de Córdoba informaron que hubo tres autos involucrados: una Toyota Hilux, cuyo conductor fue trasladado al hospital zonal con politraumatismos; un Ford Ka donde se trasladaban tres ocupantes trasladados al hospital zonal con lesiones a establecer; y un utilitario donde viajaba la víctima fatal.
Al parecer los ocupantes que iban en el Ford Ka se trasladaban para ver el partido Belgrano vs Argentinos Juniors, en Rosario.