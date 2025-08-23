En horas de la tarde de este sábado, en ruta provincial 17 cruce con ruta provincial 10, se produjo un accidente entre un camión (al mando de un conductor de 64 años) y una motocicleta (en la que se transportaban una mujer de 46, acompañada de una niña de 6).

Según informó la Policía de Córdoba, como consecuencia del impacto, la motociclista falleció en el lugar.

Por su parte, la niña fue derivada al hospital de Villa Santa Rosa con lesiones de carácter reservado.