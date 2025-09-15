Accidente fatal en Villa Allende: fallecieron un motociclista y su acompañante

En la mañana de este lunes, un trágico accidente ocurrió en la ciudad de Villa Allende: un motociclista falleció y su acompañante, que había resultado gravemente herido, murió minutos después

Aparentemente, el conductor perdió el control de su vehículo en Av. Goycoechea al 1500 de barrio Lomas del Sur de esa localidad de Córdoba.

El acompañante había sufrido una fractura expuesta de cadera y fue trasladado al Hospital José María Urrutia de Unquillo y luego derivado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la capital donde perdió la vida.

Se investigan las causas del accidente.