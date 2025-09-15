tragedia
Accidente fatal en Villa Allende: fallecieron un motociclista y su acompañante
Ocurrió en la mañana de este lunes en barrio Lomas Sur de esa localidad de Córdoba. El acompañante, que resultó herido, fue asistido en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la capital donde murió minutos después.
En la mañana de este lunes, un trágico accidente ocurrió en la ciudad de Villa Allende: un motociclista falleció y su acompañante, que había resultado gravemente herido, murió minutos después
Aparentemente, el conductor perdió el control de su vehículo en Av. Goycoechea al 1500 de barrio Lomas del Sur de esa localidad de Córdoba.
El acompañante había sufrido una fractura expuesta de cadera y fue trasladado al Hospital José María Urrutia de Unquillo y luego derivado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la capital donde perdió la vida.
Se investigan las causas del accidente.