Accidente múltiple en Córdoba: una Hilux chocó de frente y volcó en Intercountries

Un choque múltiple causó conmoción en el camino de Intercountries, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

La cámara de seguridad de Corteza Mall grabó el momento del accidente en avenida Los Álamos 1015.

En la grabación se ve cómo una Toyota Hilux, conducido por un joven de 25 años, se cruza de carril, embiste a una Renault Duster y vuelca sobre un Fiat Uno estacionado.

El espectacular accidente no dejó heridos graves; por fortuna, todos los conductores sufrieron heridas leves.

Los primeros indicios sobre lo ocurrido en la rotonda de El Bosque marcan que el conductor de la camioneta 4x4 se habría dormido.

Efectivos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar para ordenar el tránsito y asistir a las personas involucradas.