Actividades especiales en octubre por el Día Internacional de las Personas Mayores

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, instaurado en 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 45/106. La fecha busca visibilizar los derechos de las personas mayores y reflexionar sobre el valor de la vida prolongada, activa y plena.

Todos los años, cada conmemoración se organiza bajo un lema que orienta la acción de gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en torno al envejecimiento. En 2025, el lema es: “Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos”, destacando el papel activo de las personas mayores como agentes de cambio en la sociedad.

Para esta fecha, en Córdoba se realizan actividades especiales, charlas y programas que ponen en el centro el protagonismo de las personas mayores y la importancia de su participación activa en la vida social, económica y cultural.

AGENDA 1 DE OCTUBRE

RISITICAMENTE

Espectáculo humorístico con Fabiana García y Cecilia Giambatolomei.

19 hs: Teatro Ciudad de las Artes. Sala Mayor, Av Pablo Ricihieri 1955.

Entrada gratuita. Cupos limitados. Desde la organización detallan que pese a que los cupos se han agotado se puede concurrir a las 18 hs por si alguna persona inscripta no asiste. Recuerdan que siempre tendrá prioridad las personas registradas y se llenará la sala hasta agotar su capacidad.

Una persona del programa los estará esperando con un paraguas multicolor en el ingreso en el hall del teatro ciudad de las artes desde las 18:15 Hs. (Ser puntuales) Atención: este evento no se suspende por mal tiempo.

Organiza: Programa Universitario Bien – Estar para Personas Mayores de la Universidad Provincial de Córdoba.

VISITA GUIADA: ESTADIO KEMPES “UN ESTADIO CON HISTORIA”

10 hs: Ramón J. Cárcano S/N .Punto de encuentro: entrada principal al Estadio.

Una persona del programa los estará esperando con un paraguas multicolor a las 09:30 hs.

Actividad gratuita con cupo limitado y agotado.

Organiza: Programa Universitario Bien – Estar para Personas Mayores de la Universidad Provincial de Córdoba.

FERIA DE ECONOMÍA PLATEADA

Un espacio pensado para visibilizar, fortalecer y reconocer las capacidades de las personas mayores en la producción de productos y servicios.

De 10:00 a 13:00: explanada del Centro Cultural UNC, Duarte Quirós 107.

Organizan: Programa Personas Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria (UNC), Programa Universitario de Adultos Mayores (SEU - Fac Ciencias Médicas) y la Dirección de Personas Mayores (Municipalidad de Córdoba).

TAI CHI EN EL MUSEO FERREYRA

Introducción de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y de la disciplina del Tai chi, acompañando con actividad física propia de la práctica del Tai chi.

10 hs: Museo Evita Palacio Ferreyra, Hipólito Yrigoyen 511.

Entrada libre y gratuita.

Organiza: Agencia Córdoba Cultura

CAMINATA INTERGENERACIONAL

Personas mayores junto a alumnos de jardines, escuelas primarias y secundarias caminaran y entregarán barquitos con la inscripción de derechos.

11 hs: Centro de jubilados y pensionados Poeta Lugones y las Magnolias. Lartigau Lespada 3082.

Actividad libre y gratuita.

Organiza: Centro de jubilados Poeta Lugones y Las Magnolias.

FUERZA MAYOR

Espectáculo: La vida empieza…

Celebran 10 años de vida y el Día Internacional de las Personas Mayores

20 hs. Teatro Comedia. Rivadavia 254.

Entradas en boletería.