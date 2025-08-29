El miércoles pasado, dos jóvenes de 17 y 18 años se accidentaron mientras andaban en un cuatriciclo en Colonia Caroya.

Allí fueron asistidas por un servicio de emergencias y luego trasladadas una al Hospital Tránsito Cáceres de Allende y la otra al Hospital Misericordia, en la ciudad de Córdoba.

Este viernes por la mañana se conoció un nuevo parte de médico que indica que ambas se encuentran con pronóstico reservado.

Principalmente sufrieron politraumatismos y ambas están internadas en terapia intensiva.