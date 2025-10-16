Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina (25) y Mariel Zamudio (50) en barrio Villa Serrana, como autor del crimen del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, y el secuestro de su hijo de 5 años, sería trasladado este viernes a la ciudad de Córdoba para ser alojado en la cárcel de Bouwer y, luego, ser indagado por el fiscal de la causa, Gerardo Reyes.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales. De no mediar algún evento, el viernes al mediodía estaría arribando para ser indagado la próxima semana.

Laurta, el uruguayo detenido en Entre Ríos, se negó a brindar declaración este miércoles pasado pero, durante su traslado a la fiscalía, dijo: “Todo fue por justicia”.