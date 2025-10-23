Adicciones y salud mental en la ciudad de Córdoba: dónde acudir y cómo comunicarse

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Salud, dispone de nueve espacios municipales gratuitos destinados a la atención, escucha y acompañamiento de personas que atraviesan problemáticas de salud mental o consumo problemático. Los dispositivos también están abiertos a familiares, amigos o personas del entorno que necesiten orientación para afrontar estas situaciones.

Centros municipales:

Tramas: San Jerónimo 2573 (San Vicente)Teléfono 351-2266003Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Lazos: Castro Barros 559 (Providencia)Teléfono: 351-5081286Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Las Aldeas: Gabriel Ortega 8050 (Arguello Lourdes)Teléfono: 351-6100335.Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Jaire: Ancasti 5750 (Villa Bustos)Teléfono 351-6100536Abierto lunes de 14:30 a 19:30 y de martes a viernes de 9:00 a 19:30 horas.

Raíces: Aruba 3447 (Parque Futura)Teléfono:351-3902601Atención de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Punto de Encuentro Comunitario Yapeyú: Bailén 196 (Yapeyú)Teléfono: 351-5907343Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Punto de Encuentro Comunitario Los Robles: Docentes Argentinos 5908 (Los Robles)Teléfono 351-3277545Abierto lunes de 9:30 a 15:00 horas, miércoles de 10:00 a 15:00 horas y viernes de 10:00 a 15:00.

Punto de Encuentro Comunitario Maldonado: Martín Cartechini 428 (Maldonado)Teléfono 351-3277614Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Punto de Encuentro Comunitario Argüello: Gabriel Ortega 8050 (Argüello)Teléfono 351-6100335Abierto de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Punto de Encuentro Comunitario Comercial: Río Quinto 180 (Comercial)Teléfono 351-8646066Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

A su vez, el municipio mantiene activa la línea telefónica 0800-888-5555, disponible las 24 horas, para brindar asistencia inmediata en casos de crisis, salud mental o consumo problemático.

Los vecinos pueden comunicarse o concurrir personalmente a cualquiera de los espacios, sin necesidad de turno previo, de lunes a viernes en distintos horarios según el centro.