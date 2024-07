ADIUC profundiza su plan de acción después del alto acatamiento en los turnos de examen

Bajo la consigna “la crisis presupuestaria no está resuelta, sin salarios dignos, no hay universidad” el Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC definió el cronograma de acciones a desarrollar en el marco del NO INICIO DE CLASES, resuelto en Asamblea de Afiliados/as.

Tras compartir la información relevada sobre el alto acatamiento a la SUSPENSIÓN DE EXÁMENES, y en las asambleas realizadas por lugar de trabajo, la reunión de Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados/as Gremiales decidió dar impulso a las siguientes acciones:

Lunes 29 de julio / Paro total de actividades (24 hs.)

Viernes 2 de agosto / Clase pública en FAUDI. Intervención artística

Lunes 5 de agosto / Tortafritazo en Plaza Seca de FFyH / Clase pública en Av. Valparaíso

Miércoles 7 de agosto / Paro total de actividades (24hs.)

Acción callejera / ruidazo / artística - En Exactas (Vélez Sársfield y Duarte Quirós), 17hs.

Semana del 12 al 16 de agosto / Paro Docente (toda la semana) + Acciones a definir en conjunto con organizaciones estudiantiles, delegaciones docentes y el gremio nodocente.

Lunes 12 de agosto: Radio Abierta con sindicatos del sector educativo provincial y nacional.

Viernes 16 de agosto: Festival frente al Pabellón Argentina.

Salarios en el mínimo histórico

El comunicado de ADIUC resalta que los salarios docentes han alcanzado un mínimo histórico.

En julio de 2024, para mantener el poder adquisitivo de noviembre 2023, los salarios deberían aumentar un 41%. Sin embargo, el gobierno dispuso un incremento en forma unilateral del 7,5%, consolidando un deterioro inédito por su magnitud y celeridad.

Pero el congelamiento de partidas y la demora en el giro de fondos impacta en todos los ámbitos de la vida universitaria. La crisis también golpea la obra social de la Universidad, que usan los diferentes claustros y también el personal de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad.

Vocales de DASPU estuvieron presentes en el Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC para informar sobre el impacto que tienen el deterioro de los salarios y el brutal incremento en los costos operativos de la DASPU.

En este marco solicitaron a las autoridades la elaboración de un plan de contingencia que garantice el derecho de afiliados y afiliadas a los servicios de la obra social.