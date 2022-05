Adrián Morán está presentando su segundo trabajo discográfico llamado "Caos". El primer corte del disco es la canción "Desamor" y este jueves a las 21 estará lanzando el videoclip en su canal de YouTube. La directora del videoclip es Eleonora Vigna y la productora audiovisual AN3T (An Reader).

Morán ya cuenta con un primer disco llamado "Metamorfosis" y durante la pandemia terminó de dar forma a este nuevo álbum "Caos", con sonidos psicodélicos donde fusiona el pop, rock y folk.

Sobre el videoclip, el artista describe: “El video de Desamor presenta dos personalidades, un Adrián desde el dolor y otro desde una perspectiva de superación, que es quien rescata, saca de ese lugar al otro. Un poco del concepto de “Pop saved my life, and my broken heart” (el Pop salvó mi vida y mi corazón roto)”.

Adrián Morán habla sobre su nuevo sencillo: “”Caos” es un álbum musical pop íntimo, muy personal. Si bien considero que cada cosa que hace un artista arrastra sus vivencias, esta vez fue el punto de partida para componer. “Caos” desde el desorden, el desequilibrio interno que puede estar habitando cualquier persona”.

Cuando el "Caos" se ordena en pandemia



Sobre el concepto de este álbum, detalla: “Terminó de concretarse durante el 2020, en pandemia. Ya se venía creando, hay canciones que surgieron muchos años atrás. En pandemia encontramos la ruta hacia dónde dirigir este proyecto, le encontramos un sentido a lo que queríamos contar y poder encasillar a todo en lo mismo”.



Además, contó con la colaboración de otros artistas: “En este álbum trabajé en conjunto con Monstic! y Fran Santillán dos productores con los que ya había compartido anteriormente. Ambos supieron entender el tipo de pop que quería hacer y captar el sentimiento, el mensaje detrás de cada canción. Que no es fácil, porque los tres venimos de géneros musicales diferentes. Monstic! es el productor principal del álbum, él viene desde el dubstep, Fran desde el folk- pop, el rock y yo desde el pop”.



Sobre "Desamor" y cómo el "pop salvó su vida"

Adrián también comenta sobre la canción “Desamor”, con la que realizó el videoclip que se estrena esta noche: “”Desamor” es la penúltima canción que apareció en el proceso de creación del disco. Sin embargo es la primera en ser lanzada y la primera del tracklist”.



“Desamor surge un día caminando por la calle. Se me vino a la cabeza la línea “aquí estoy, yo otra vez haciendo el mismo papel” línea que luego terminó quedando en la canción final. Llegué a mi casa y rápidamente le dije a Monstic! que tenemos que componer esto antes que se me vaya, que era la canción pop que estaba buscando para el disco”, describe Morán.

Además comparte: “Monstic! es el alias de Federico Morán, mi hermano. Y por supuesto tiene un plus, estábamos juntos todo el tiempo y lo usábamos para hacer música. Indagamos un montón en sonidos, en melodías y letras. Mi hermano es un genio, lo admiro un montón. Está todo el tiempo componiendo, investigando, probando diferentes géneros… no podría haber hecho este álbum sin él. Sin alguien que tenga la misma pasión, se tire a la pileta y esté todo el tiempo dispuesto a probar y probar. Este año lanza su propio álbum que es una joya… lo tiene listo hace meses, solo que estuvo pendiente de terminar mi proyecto “Caos””.

“Este sencillo habla de cuando me volví a enamorar. De repetir un determinado patrón, de las formas que tenía de amar a alguien. De no poder estar con esa persona que se ama, sea el motivo que sea y de igual manera dejar todo, dar todo por el otro, hasta pensar en esa persona cuando se camina por la calle. Y esto por supuesto no es sano para uno mismo. Cuando duele, cuando se entrega tanto hasta dejar de pensar en uno, es malo, está mal”, expresa y agrega: “Hasta hace muy poco tiempo pensaba que era una canción que se la había escrito a otra persona pero no, me la escribí a mí mismo para refregarme por la cara lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo. Siempre digo que el amor, depende el uso que le demos, es una herramienta o un arma".

Adrián, expresa lo que la música significa en su vida: "En desamor hay un verso que dice “Pop saved my life and my broken heart, it’s amazing” (El pop salvó mi vida y mi corazón roto, es increíble) es quizás un eslogan que utilizamos para el disco. Porque de alguna manera siento que la música pop en mí siempre ha sacado lo mejor. Cuando no me sentí bien por algo, me motivó a cambiar de estado. Me ha inspirado a escribir, crear, cambiar paradigmas. Siempre todo ha sido para resultados positivos".



El artista, finalmente reflexiona “Esta canción de alguna manera se plantea bailar el dolor, el sentimiento negativo, el desamor. Es darle otra perspectiva”.