Las condiciones del tiempo tienen a las elevadas temperaturas y los fuertes vientos como condimentos por estos días en Córdoba.

Por eso, desde el Gobierno advierten que “el riesgo de incendios será muy alto” entre este viernes y sábado.

Con la humedad a la baja, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, anticipan que hay regiones donde se deben extremar las medidas de precaución para evitar los focos.

La provincia dio a conocer que se pueden realizar denuncias “ante la presencia de una columna de humo o inicio de incendio” llamando al 0800 888 FUEGO (38346), al 911 (Policía) o al 100 (Cuarteles de Bomberos Voluntarios).