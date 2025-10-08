La regulación de las aplicaciones de transporte tarifado se encuentra en la "última milla" según informó este miércoles la Municipalidad de Córdoba.

A dos meses de la aprobación de la normativa en el Concejo Deliberante, las autoridades del Palacio 6 de Julio deben reglamentarla.

Ver: Concejo Deliberante: aprobaron la regulación de las Apps de transporte sin cupo



El municipio capitalino promulgó la ordenanza en el boletín electrónico pero todavía debe avanzar con la reglamentación para que los conductores y las empresas puedan registrarse.

Ignacio Gei, secretario de Ciudad Inteligente, dijo que trabajan sobre el registro digital y aclaró que tuvieron reuniones con Uber y Didi para recibir recomendaciones.

"Necesitamos garantizar desde el municipio que quien conduzca el vehículo sea una persona que esté apta desde el punto de vista de la seguridad y sus antecedentes pero también de su manera de conducción", afirmó el funcionario frente a la cámara de Canal 10.

Gei aclaró que los conductores deberán cargar en el registro una serie de documentos entre los que figura el seguro, el ITV y el carnet de conducir.

En la vereda de enfrente se encuentra el sindicato de Peones de Taxis que mantiene la oposición a la normativa con una denuncia en tribunales.

"La reglamentación debería haber salido hace un mes, la ciudad es tierra de nadie porque no hay un control. Están haciendo la plancha hasta después de las elecciones", afirmó el titular del gremio, Gabriel Arias.