La ciudad de Río Cuarto volverá a tener vuelos directos a Buenos Aires desde el 1 de noviembre con viajes de Aerolíneas Argentinas.

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, firmó el convenio con la empresa pública para unir el sur provincial con la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Turismo garantizó la sostenibilidad del servicio en caso de ser necesario.

El Aeropuerto de Las Higueras tendrá tres vuelos semanales —martes, jueves y sábados— al mediodía.

“El regreso de los vuelos es un paso fundamental para el desarrollo productivo, educativo y turístico de la región. Este logro fue posible gracias a la gestión conjunta con el Gobierno provincial, intendentes, instituciones y, sobre todo, con el acompañamiento de toda la comunidad”, señaló De Rivas tras la firma del acuerdo.

En el acto estuvieron presentes el Director General del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti, el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Nora Bianconi, ee Diputado Nacional Carlos Gutiérrez, el presidente de la Comunidad Regional Río Cuarto, Franco Suárez; a presidenta del Consejo Económico y Social, Irma Ciani e Iván Safadi, titular del CECIS.