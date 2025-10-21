La Policía de Córdoba detuvo a dos personas y recuperó una mesada de granito robada de un local comercial ocurrido el domingo.

El local es la “Marmolería Pretecno”, en barrio Los Boulevares. Los delincuentes habían hecho un boquete en la pared para ingresar y se habían llevado una mesada de granito.

En horas de la tarde del lunes, personal policial respondió a la activación de una alarma en un comercio ubicado en Av. La Voz del Interior al 6400, en barrio Los Boulevares.

Al arribar, los efectivos constataron un boquete de aproximadamente 70 por 50 centímetros en la parte trasera del local.

Gracias a la rápida intervención, un sujeto de 22 años fue detenido en la esquina de De los Calabreses y De los Latinos mientras transportaba la mesada de granito con bacha sustraída.

Posteriormente, se logró la aprehensión de un segundo hombre de 33 años en inmediaciones.

Ambos fueron trasladados a sede policial junto a lo incautado y quedaron a disposición de la Justicia.

“Estamos evaluando cerrar”

Vanina Scalisi dueña del local de 40 años de trayectoria, en dialogo con Canal 10, expresó que esta era la primera vez que la Policía le dio respuestas, pero que por los numerosos robos, “ya no les queda casi nada”.

“Desde mediados de julio a esta época, nos robaron 14 veces, esto es producto de la crisis y la inseguridad del país que estamos viviendo”, destacó.

“Este es nuestro punto de venta, estamos evaluando volver a atender a la fábrica, es muy dificil poder sostener esto”, concluyó.