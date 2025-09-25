“¿Dónde estuvo Juan Schiaretti estos dos años? Yo estuve en el Congreso peleando por los jubilados”, afirmó Óscar Agost Carreño, candidato a diputado de Ciudadanos en Córdoba, al pasar por la entrevista “Sin Chamuyo” en el programa Tanta Trampa que se emite por el streaming SRT Media.

El actual diputado del bloque Encuentro Federal aseguró que el exgobernador no es su “referente”, pese a que comparte bloque con otros integrantes del cordobesismo.

“Tenemos que unirnos muchas personas en 2027 para que no haya un populismo de izquierda y un populismo de derecha en el cuarto oscuro”, afirmó Carreño al plantear un “corredor sanitario” para las elecciones presidenciales.

El candidato del PRO disidente mantiene su enfrentamiento con el expresidente Mauricio Macri, a quien considera que cambió y dejó de lado las banderas del partido surgido en 2003.

“Yo no coincido con Macri al punto que le hice un juicio. ¿Cuánta gente conoces que le hizo un juicio?”, afirmó Agost Carreño al referirse a la disputa que mantuvo para retener la conducción del PRO en Córdoba.

Dentro de las banderas de Cambiemos, el candidato a diputado reivindicó la “lucha contra la corrupción” y marcó diferencias con La Libertad Avanza. “En Cambiemos no tenés $Libra ni los audios de (Diego) Spagnuolo”, expresó.

A la hora de hablar de las relaciones de parentesco que unen a la clase política de Córdoba, Agost Carreño se refirió a la situación de ser el sobrino de Germán Kammerath.

“Me gané con trabajo mostrar mis capacidades más allá de quienes son mis parientes, que no los escondo ni mucho menos”, dijo el diputado cordobés. Aunque negó que haya mantenido conversaciones políticas con el exintendente, más allá de “alguna charla en Navidad”.

En cuanto a las definiciones sobre el mejor presidente de la historia argentina y el mejor desde la vuelta de la democracia, Agost Carreño eligió a Julio Argentino Roca y a Mauricio Macri.