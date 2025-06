Tras la convocatoria realizada por la Secretaría de Trabajo provincial para sentar a las partes involucradas en el conflicto municipal, desde el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se comprometieron a no efectuar acciones directas que estaban llevando a cabo y aguardan una propuesta de aumento salarial por parte de las autoridades del Palacio 6 de Julio.

El titular del SUOEM, Rubén Daniele, explicó que “se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el viernes, a las 10, y nosotros a la espera de las respuestas que den ellos”, haciendo alusión a la propuesta de incremento salarial que vienen solicitando desde el gremio.

En relación a la reunión que se concretó este pasado miércoles, el gremialista indicó que los representantes municipales dieron todos sus fundamentos respecto del manejo que están haciendo de la administración y lo concerniente a sueldos, en diálogo con Canal 10.

Cuando se le consultó en relación a la postura del municipio sobre que no habría dinero para sostener aumentos, Daniele expresó :“Plata claro que hay, habrá un poco menos, pero aún en ese contexto si ha bajado la recaudación tienen que disminuir los gastos, pero lo que bajó fue lo nuestro (salario) que es tres veces los ingresos y hay partidas que han crecido. Entonces nosotros decimos, hay que repartir un poquito más justo”.

A pesar de haber venido cumpliendo medidas severas que no sólo afectaron las tareas en las diferentes áreas comunales, sino que generaron dificultades para el tránsito vehicular en el centro de al ciudad de Córdoba, el sindicalista se mostró receptivo a la oferta que pueda realizar el Ejecutivo municipal: “De entrada no le estamos diciendo que nos paguen el 19 casi el 20 (por ciento), que estamos atrasados, no, estamos dispuestos a escuchar un plan (de pagos)”.

Al mismo tiempo, confirmó que “no habrá ninguna medida de acción gremial” mientras se extienda el tiempo de negociación que se abrió en la cartera laboral provincial y que tal vez no alcance a cerrarse luego de la oferta que podría presentar la Municipalidad.

Vale recordar que la postura del intendente, Daniel Passerini, había apuntado a mantener el nivel de salarios sin incremento, en función de la baja de ingresos que sufrieron las arcas oficiales, teniendo en cuenta que se dejaron de recibir fondos de coparticipación y partidas directas (como las de Transporte, por ejemplo).

Habrá que considerar que el diálogo podrá mantenerse mientras las autoridades puedan presentar un plan de incrementos para los próximos meses que contengan porcentajes de aumentos que sirvan para evitar un descenso en el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.