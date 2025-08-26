El legislador provincial Agustín Spaccesi visitó el programa Córdoba en Foco este lunes y brindó algunos detalles sobre la fragmentación del partido libertario en la provincia.

Cabe recordar que el legislador es candidato a diputado nacional por el Partido Libertario, fuera de La Libertad Avanza (LLA), agrupación de la que formó parte.

Según Spaccesi, hubo diferencias al momento del armado y criticó la manera en que se eligieron los nombres de LLA, todos cercanos al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

“El candidato número 1, su gran mérito ha sido ser secretario de actas de una federación de empresarios que conducía Gabriel Bornoroni”, detalló, y remarcó que la candidata número dos está casada con un empresario íntimo amigo del diputado y que el candidato número 3 es socio del estudio de Bornoroni.

Por esto, dado que esas ideas van en contraposición a las que diseñaron junto a Javier Milei años atrás, decidieron ir aparte. "No hay nada más casta que poner a tus amigos en una lista", lamentó .

Pero aclaró que el objetivo de su lista es ir al Congreso para apoyar los grandes aciertos del Gobierno Nacional como el manejo de la seguridad en Rosario, el control de los piquetes en CABA o el reordenamiento nacional en materia de impuestos.

Sí dijo que no están de acuerdo con algunos puntos como los subsidios o las retenciones y que trabajarán para que eso se mejore a futuro.