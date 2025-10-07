Agustín Spaccessi, candidato a diputado nacional por el Partido Libertario, apuntó con fuertes críticas hacia La Libertad Avanza por el escándalo en torno a José Luis Espert.

"Advertimos a esta conducción sobre los vínculos con Fred Machado, sabíamos de los aviones y de las camionetas, no fuimos escuchados", dijo Spaccessi en el programa Córdoba En Foco.

Spaccesi se diferenció de La Libertad Avanza con el EspertGate

El candidato libertario, díscolo con los candidatos que responden a Miliei, afirmó que en 2019 abandonaron la campaña en apoyo a Espert después de enterarse de los vínculos con el empresario que espera un extradición a Estados Unidos para dar explicaciones en Texas.

Sin embargo el candidato del Partido Libertario diferenció el obrar de Espert en relación a la del presidente Javier Milei.

"Javier siempre obro de buena voluntad, su estilo de vida es austero, nunca nadie me pidió dinero por candidaturas", dijo Spaccessi.