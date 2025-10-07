Agustín Spaccessi, candidato a diputado nacional por el Partido Libertario, apuntó con fuertes críticas hacia La Libertad Avanza por el escándalo en torno a José Luis Espert.

"Advertimos a esta conducción sobre los vínculos con Fred Machado, sabíamos de los aviones y de las camionetas, no fuimos escuchados", dijo Spaccessi en el programa Córdoba En Foco.

El candidato libertario, díscolo con los candidatos que responden a Miliei, afirmó que en 2019 abandonaron la campaña en apoyo a Espert después de enterarse de los vínculos con el empresario que espera un extradición a Estados Unidos para dar explicaciones en Texas.

Sin embargo el candidato del Partido Libertario diferenció el obrar de Espert en relación a la del presidente Javier Milei.

"Javier siempre obro de buena voluntad, su estilo de vida es austero, nunca nadie me pidió dinero por candidaturas", dijo Spaccessi.