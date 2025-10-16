El último trimestre del año ya ofreció su jornada “marcada con rojo”, asociada al turismo y el descanso.

Pero aún quedan cuatro días para resaltar en lo que resta de 2025. Se trata, puntualmente, de tres feriados y un “día no laborable”.

Este último es el primero de los previstos: el viernes 21 de noviembre. Con la particularidad de esta jornada, se pliega al feriado del lunes 24, hacia donde se traslada el Día de la Soberanía.

A su vez, en diciembre también hay un fin de semana extendido, debido a la celebración del "día de la virgen".

Los feriados que quedan

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.