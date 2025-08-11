Al borde de la tragedia: intentaba prender fuego en un campo de Córdoba y quedó detenido

En Coronel Moldes, la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo este domingo a un hombre de 69 años acusado de iniciar un incendio en zona de pastizales.

El fuego, que arrasó unas tres hectáreas, alcanzó árboles, alambrados, postes, cables y hasta un silo bolsa de soja. El cuerpo de Bomberos Voluntarios logró controlar el foco y evitar que se expandiera. En tanto, el detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia.

Con este caso, ya son cinco las personas arrestadas en menos de una semana por provocar incendios en la provincia.

El 6 de agosto detuvieron a un hombre en Simbolar (Totoral) y, días después, a otros tres en Villa Valeria (General Roca) por situaciones similares.

Las autoridades recordaron que rige el estado de alerta ambiental por riesgo extremo de incendios hasta el 31 de diciembre. Además, pidieron a la población denunciar de inmediato cualquier foco llamando al 0 800 38346 (FUEGO), 100 o 911.