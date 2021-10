Este lunes, tres tapas de cloacas reventaron en la calle Igualdad al 2000. Las casas quedaron, literalmente, inundadas por ríos de "caca" y aguas servidas.

Luis, vecino de la zona, denunció que hace una semana ya tenían problemas. "El 5 de octubre, vinieron desde la Municipalidad, no le prestaron atención y se fueron. el lunes, explotó todo por la alta presión".

Según el vecino, el problema es porque a pocas cuadras, en Arturo Orgaz, la Municipalidad está realizando obras en el conducto troncal de 700 milímetros. Para arreglar el conducto, debieron taparlo y eso provocó el problema, afirmó.

Otros problemas

Sin embargo, el desborde cloacal no es el único problema. Luis comentó que desde el sábado no tienen agua potable. Un trabajador de Aguas Cordobesas confirmó a un móvil de Radio Universidad que no cortaron el servicio en la zona. Por lo tanto, desconoce por qué falta el servicio.

Además, todo el desborde provocó que varios vecinos abandonaron sus hogares. "Ayer quisieron robar a casas que estaban deshabitadas", agregó Luis. Afortunadamente, no hubo ningún robo en los domicilios. Pero, los ladrones aprovecharon y se robaron las tapas de las cloacas.