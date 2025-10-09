Un incendio ocurrido durante la noche del miércoles en una vivienda de la calle Intendente Ponciano Vivanco 315, en la ciudad de Bell Ville, dejó como saldo a cuatro personas trasladadas a un centro médico: un hombre de 62 años y tres niños de 7, 2 y 11 años. El nene de 11 años presenta quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo y se encuentra en estado grave.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado cuando intentaban apagar el fuego de una olla que había sido encendida con alcohol. Esa hipótesis indica que la utilización de alcohol como combustible provocó una rápida propagación de las llamas, afectando con mayor gravedad al niño de 11 años. Las autoridades locales y los equipos de emergencia intervinieron en el lugar y procedieron al traslado de los afectados.

Personal de bomberos y fuerzas de seguridad realizan peritajes para determinar las circunstancias exactas del hecho y confirmar la mecánica del incendio. .

Por el momento, se aguardan los resultados de la investigación y la evolución clínica de los heridos, especialmente la del niño de 11 años.