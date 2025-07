Graciela Ferrero pasó por el programa Mira Quién Habla de Canal 10 y dejó varias definiciones de cara a las elecciones legislativas, las del 2027 y las medidas impulsadas por el cordobesismo.

“Se mantiene Juntos por el Cambio en Córdoba con el Interbloque y sobre todo mirando al 2027. Seguimos juntos y sobrevivimos en Córdoba”, afirmó.

En medio de la interna de la Unión Cívica Radical, donde la disputa entre “Generación X”, sector que respalda a Rodrigo De Loredo, y “Más Radicalismo”, encabezado por Ramón Javier Mestre, llegó a la Justicia, Ferrero pidió resolver el conflicto dentro del partido: “Veremos qué pasa. Ojalá podamos como partido político resolverla, es una cuestión que no debería estar judicializada”, sostuvo.

El 7 de agosto será la fecha clave para la presentación de alianzas , y la disputa interna deberá definirse antes.

"Políticamente estamos con varios desafíos previos a sentarnos a dialogar con otras fuerzas políticas. Seguimos con la instancia judicial. Ayer tuvimos audiencia con el juez electoral y estamos tratando de agotar los diálogos partidarios. Creemos que hemos cumplido legalmente, no se ha revocado ningún decreto, ni resoluciones de la junta electoral”, explicó.

Por otra parte, remarcó la falta de apertura del otro sector: “No veo predisposición por parte de la otra parte. Ayer los convocamos al diálogo y no quisieron unirse”.

¿ALIANZAS?

Sobre la posibilidad de conformar un frente amplio con La Libertad Avanza y el PRO, Ferrero aseguró: “Interpreto que el radicalismo de hoy tiene que saber entender la demanda de la sociedad. La sociedad pide el fin de los populismos, la austeridad, un Estado eficiente y la reducción del gasto público. ¿Por qué no podemos interpretar eso?”.

“ Hay conversaciones con el PRO, con La Libertad Avanza y con Encuentro Vecinal, pero todavía no hay definiciones. Me parece que hoy el radicalismo tiene condiciones de ejercer y reclamar la cabeza de lista. Mi equipo ideal sería con las tres alianzas, todos los sectores no peronistas juntos por Córdoba”, manifestó.

Además, la funcionaria admitió que aceptarían una alianza con La Libertad Avanza siempre y cuando la lista sea encabezada por Rodrigo De Loredo. Un panorama complicado, teniendo en cuenta que Franco Mogetta, referente de LLA había declarado días atrás, que la lista la encabezaría una persona del espacio libertario obligatoriamente.

Ferrero destacó además el rol territorial de su espacio: “Hoy el radicalismo puede contener y puede generar expectativa. Tenemos nuestro foro de intendentes con diálogo permanente con los legisladores”.

DIFERENCIAS

Por último, apuntó contra el gobernador Martín Llaryora por las recientes medidas en materia previsional.

“Me parece una hipocresía lo que hizo Llaryora. Le otorgó un aumento miserable a cinco mil jubilados cuando le recortó a 19.000 el 20% de un derecho adquirido. Escucho que se llenan la boca con el equilibrio fiscal cuando se llenan de deudas”, criticó. Y concluyó: “El justicialismo ha perdido muchas banderas”.