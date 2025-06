¿Con qué país sueñan los dueños de la Argentina? ¿Es una idea de desarrollo nacional autónomo o apenas un plan de negocios subordinado a intereses extranjeros? ¿Es Javier Milei el instrumento político que estaban esperando?

Estos son algunos de los interrogantes que motorizaron a Alejandro Bercovich a investigar y escribir “El país que quieren los dueños” . El libro propone debatir y poner en discusión el rol que tuvieron, en un pasado, y que adoptan hoy las élites empresariales del país.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Alejandro Bercovich que contó los entretelones de la investigación sobre la idiosincrasia de la clase empresarial dominante de la Argentina y el país con el que sueñan.

"El país que quieren los dueños es uno como el de Milei" , apuntó el periodista y remarcó que la agenda desreguladora, las loas a los evasores fiscales y el concepto del Estado como enemigo es atractiva y se enraíza en la esencia de estas élites empresarias locales.

Bercovich dijo que muchos empresarios le confesaron, en conversaciones, que valoran el talante outsider del gobierno de Milei. "Tal vez hacía falta un loco que viniera a hacer esto que nadie fuera capaz de hacer", es el argumento que esgrimen algunos dueños de empresas frente a las preguntas del periodista.

"Este no es un libro anti-empresa", afirmó Bercovich y explicó que la investigación busca entender las razones detrás de ciertas prácticas que abundan en los negocios de empresarios argentinos. Un caso concreto es la evasión fiscal. "Eso no es natural del capitalismo, no pasó siempre y no pasa en todo el planeta", explicó el periodista.

¿Con que país sueña la élite empresaria?

Bercovich remarcó que el país que quieren los dueños "se parece mucho a este país donde empiezan a caer regulaciones, donde empiezan a reducirse protecciones a otros empresarios de menor tamaño". Bercovich remarca que mas allá de ser una disputa cultural e ideológica, se trata ya de una “guerra intraburguesa”.

Presentación del libro en Córdoba

El economista y periodista está en Córdoba y dirá presente en la V Bienal de Comunicación organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. Bercovich trasmitirá desde los estudios de la FCC su habitual programa “Pasaron cosas” en el horario de 14 a 17 hs (en el dial de Radio con vos)

Luego, desde las 18 hs y en el Auditorio de dicha Facultad, Bercovich dará una charla abierta y gratuita a todo público en donde contará mas detalles de las investigaciones que lo llevaron a la redacción final.