Alerta: una ciudad de Córdoba se queda sin agua por 36 horas

La Municipalidad de La Calera anunció un corte total de agua potable en toda la ciudad desde la medianoche del miércoles 20 de agosto.

Según el comunicado difundido en las últimas horas, las tareas de limpieza y mantenimiento en la planta potabilizadora provincial demandarán al menos 36 horas y el servicio podría tardar entre 2 y 4 días en normalizarse.

La medida fue confirmada en las últimas horas por la Municipalidad de La Calera, que informó que el corte comenzará a las 0 horas del miércoles 20 de agosto y se extenderá durante 36 horas. El trabajo será llevado a cabo en la planta potabilizadora de la ciudad, operada por la empresa Colón y Punilla AyS S.A., con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el sistema.

Mientras duren los trabajos, el municipio dispuso un servicio de emergencia que podrá solicitarse a través del Call Center, pero únicamente para casos críticos y debidamente justificados.

El municipio declaró el estado de Alerta Roja.

“Pedimos a los vecinos extremar al máximo el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios y utilizarla sólo para higiene personal y la preparación de alimentos”, indicaron.